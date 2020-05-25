MHP, AK Parti ve CHP ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı

MHP'de Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı, AK Parti ve CHP heyetleri ile parti genel merkezinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ve MYK üyesi Merve Menekşe yer aldı.
AK Parti heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kadın Kolları ve MYK üyesi Ayşegül Eren Özdemir, Gençlik Kolları ve MYK üyesi Osman Ağzıkara hazır bulundu.
Karakaya, sohbet sırasında "Bugünlerde geçecek inşallah" temennisinde bulunarak, koronavirüsle mücadele sürecinde sosyal mesafe ve maske kullanımının önemine değindi.
Daha önceki bayramlaşmalarda "kabul" ve "ziyaret" heyetlerinin olduğunu hatırlatan Karakaya, "Sanal ortamda bu bayramlaşmada tek bir bayramlaşma heyeti var. Siz bize konuk oldunuz, biz de size konuk olduk. Sanal ortamda da olsa partimizde ağırlıyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Karakaya, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm AK Partililerin bayramını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partililer adına kutladı.
MHP olarak "sorumlu siyaset anlayışı"nın gereği salgın döneminde üzerlerine düşenleri eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını aktaran Karakaya, toplumun tüm kesimlerinin birlikte, uyum içerisinde çalışması sayesinde gelişmiş birçok ülkeden çok daha iyi sonuç alınarak krizin yönetilmeye çalışıldığına dikkati çekti.
Rakamların normale doğru gidişi işaret ettiğini vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:
"Bundan sonra da sonuca varmak istiyorsak tedbirleri devam ettirmemiz gerekiyor. Dünyaya baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gurur duyduk. Hiç kimse böyle bir salgında dışarı gitmek istemedi. Dışarıdaki vatandaşlarımız ülkeye dönmek istediler, çünkü Türkiye aldığı tedbirlerle daha güvenli durumdaydı. Dünyanın afalladığı, şaşırdığı, ne yapacağını bilemediği dönemde böyle bir kriz döneminde hakikaten büyük bir başarı gösterildi. Bunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemli katkısı olmuştur."
- CHP heyeti ile görüşme
MHP'li yetkililer daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu Ankara il Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut ve Çankaya Gençlik Kolları Başkanı Yaprak Çolak'ın yer aldığı CHP heyeti ile bayramlaştı.
Karakaya, koronavirüsle mücadelede sağduyulu davranan herkese teşekkür ederek, "Çoğu gitti azı kaldı. İnşallah önümüzdeki günlerde dikkatli davranarak bu felaketi başımızdan defedeceğiz." dedi.
Türkiye'nin bu süreci dünyanın birçok ülkesine göre daha başarılı bir şekilde yürüttüğüne dikkati çeken Karakaya, "İnşallah bir an önce bu salgından kurtulup Kurban Bayramı'nı eskiden olduğu gibi yine birlikte kutlama imkanı buluruz." diye konuştu.
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