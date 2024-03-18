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MHP’nin 14’ncü Büyük Olağan Kurultayı’nda 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu ve 9 kişilik Merkez Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ MYK ÜYELERİ İLE GÖRÜŞECEK

MHP lideri Devlet Bahçeli önce MYK üyeleri ile bir araya gelecek. Ardından Başkanlık Divanını açıklayacak. 15 kişiden oluşan divanda bazı alanların ikiye ayrılabileceği ve üye sayısının artırılabileceği belirtiliyor. Başkanlık Divanı'nda ise 12 genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve İki de genel sekreter yardımcısı yer alıyor.

MYK’DA DİKKAT ÇEKEN İSİM

Öte yandan, yeni Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında dikkat çeken bir isim de yer aldı. Grup Başkanvekili Levent Bülbül Merkez Yönetim Kurulu'na girdi. Tüzüğe göre MYK üyeleri Grup Başkanvekilliği yapamıyor. Yeni dönemde Bülbül'ün Genel Merkez’de çalışmalarına yoğunlaşacağı, Grup Başkanvekili olarak da yine hukukçu bir ismin görevlendirileceği belirtiliyor.