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        Haberler Gündem Politika MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı yapıldı: Gözler Başkanlık divanında

        MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı yapıldı: Gözler A takımının belirlenmesinde

        Milliyetçi Hareket Partisi, hafta sonu 14'ncü Büyük Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirdi. Gözler şimdi ise Başkanlık Divanı yani partinin A takımının belirlenmesine çevrildi

        Giriş: 18.03.2024 - 15:14 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:33
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        MHP'de A takımı belli olacak
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        MHP’nin 14’ncü Büyük Olağan Kurultayı’nda 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu ve 9 kişilik Merkez Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.

        MHP LİDERİ BAHÇELİ MYK ÜYELERİ İLE GÖRÜŞECEK

        MHP lideri Devlet Bahçeli önce MYK üyeleri ile bir araya gelecek. Ardından Başkanlık Divanını açıklayacak. 15 kişiden oluşan divanda bazı alanların ikiye ayrılabileceği ve üye sayısının artırılabileceği belirtiliyor. Başkanlık Divanı'nda ise 12 genel başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve İki de genel sekreter yardımcısı yer alıyor.

        MYK’DA DİKKAT ÇEKEN İSİM

        Öte yandan, yeni Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında dikkat çeken bir isim de yer aldı. Grup Başkanvekili Levent Bülbül Merkez Yönetim Kurulu'na girdi. Tüzüğe göre MYK üyeleri Grup Başkanvekilliği yapamıyor. Yeni dönemde Bülbül'ün Genel Merkez’de çalışmalarına yoğunlaşacağı, Grup Başkanvekili olarak da yine hukukçu bir ismin görevlendirileceği belirtiliyor.

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