MHK eski Başkanı Lale Orta'dan, Erden Timur açıklaması

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un, katıldığı bir televizyon programında MHK eski Başkanı Lale Orta ile ilgili, "3 Şubat 2023 sabahı Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, VAR odasına giriyor. Adana Demirspor – Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını izlemek istiyor. Mert Hakan’ın attığı bir gol vardı, o gol elle oynama gerekçesiyle iptal edilmiş, Fenerbahçe’de infial olmuştu. Ağır baskı altında kalan Lale Orta, bu konuyu VAR hakemi Koray Gençerler’e, bu golü neden iptal ettin diye soruyor. Lale Orta, bazı hakem arkadaşlarına bu görüntüyü gösteriyor. Diyor ki; ‘Ben bu görüntüleri Ali Koç’un cep telefonuna yolladım. Kendisi o açıyı görünce ikna oldu, ama bu saatten sonra bunu taraftara anlatmamız zor’ demiş" açıklamalarına, Orta'dan cevap geldi.

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal'a konuşan Lale Orta, "TFF Başkanı ile yazıştım. Hukuk Kurulu’nun gerekli incelemesinden sonra gerekli açıklamaları yapmalarını bekliyorum. Ben de Erden Timur’un kamuoyunu yanıltan hayal ürünü sözleri için gerekli açıklamaları yapacağım" ifadelerini kullandı.

Lale Orta'nın önümüzdeki günlerde konu ile ilgili basın toplantısı yapması bekleniyor.