        Haberler Spor Futbol Süper Lig MHK'den VAR sistemi için yeni karar! - Futbol Haberleri

        MHK'den VAR sistemi için yeni karar!

        MHK, İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının Süper Lig'de yeniden başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 12:40 Güncelleme: 25.09.2025 - 12:40
        MHK'den yeni VAR sistemi kararı!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar verdi.

        Kurulun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Merkez Hakem Kurulu, hakemlerimizin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül'den itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar vermiştir. Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de başarıyla uygulanan bu program kapsamında AVAR 2 olarak belirlenen maç görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyiş sürecini gözlemleyecektir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir."

        Habertürk Anasayfa