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Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Hugh Dallas TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Dallas, Türk hakemleri, VAR sistemi ve hakem atamaları hakkında özel açıklamalar yaptı.

Hugh Dallas," Algoritmada her hakemin bir puanlama sistemi var. Bu sistem atamaları çeşitli parametrelere göre yapıyor." dedi.

''TÜRKİYE'DE VAR İYİ KULLANILIYOR''

Türkiye'de VAR sisteminin iyi işlediğini söyleyen Dallas, ''Çelişkili durumlarda da 'VAR' sistemi iyi işliyor. Türkiye'deki 'VAR' sistemi Avrupa'dakilerle rekabet edebilecek seviyede. Hakem bariz bir şekilde hata yapmadıysa VAR'ın karışmasını istemeyiz''dedi.

''HAKEM ATAMALARINA KARIŞMAM''

Hakem atamalarına müdahale etmediğini söyleyen Dallas, '' Algoritmada her hakemin bir puanlama sistemi var. Bu sistem atamaları çeşitli parametrelere göre yapıyor. Birkaç ülkede daha benzer atama yöntemi var. Sadece Türkiye değil, her ülke için Cüneyt Çakır gibi dünya çapında bir hakemi kaybetmek üzücü. Şu ana kadar hakemlerimiz iyi iş çıkardı'' ifadelerini kullandı.

''YABANCI HAKEM DOĞRU DEĞİL''

Yabancı hakem ile ilgili sorulan soruya ise Dallas, ''Yabancı hakem, Türkiye'deki hakemlerin gelişimine katkı sağlamaz. Türkiye'de yeterli kapasitede hakem var. Yabancı hakem bir gün olur mu, bilmiyorum ama Türk hakemlerinin kapasitesi var. Yabancı hakem getirmek Türk futboluna ve hakemlerine katkı sağlamayacaktır'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki başkanlar hakkında da konuşan Dallas, ''Başkan ve teknik direktörlerin, bu kadar hakem eleştirisine alışkın değilim. Hakemlere bunun bir faydası yok. Aileleri, çocukları etkileniyor. Türkiye futbol aşığı bir ülke ama eleştirinin bir dengesi olmalı'' dedi.