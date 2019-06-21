MH17 uçağı: 298 kişinin ölümünden sorumlu tutulan 4 zanlı hakkında uluslararası tutuklama talebi

21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Temmuz 2014'te Amsterdam'dan kalkan Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağının Ukrayna'nın doğusunda düşürülmesini araştıran Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT),4 kişi hakkında uluslararası tutuklama talebinde bulundu.
Eski Rus ordusu mensubu oldukları belirtilen zanlılar, MH17'nin BUK füzesi ile vurulmasından ve 298 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.
Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi, Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, 298 yolcu ve mürettebatın bulunduğu uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan ile şu isimleri açıkladı:
JIT bünyesindeki 50 araştırmacı ve 25 savcılık görevlisi, MH17 uçağını düşüren BUK füze bataryasının bölgeye taşınması, kurulumu ve ateşlemesinden bu 4 ismi sorumlu tutuyor.
Uluslararası ekip, henüz baş şüpheliyi açıklamadı. Yetkililer, soruşturmanın halen sürdüğünü ve mahkeme sürecine kadar yeni bilgilerin ortaya çıkabileceğini belirtiyor.
JIT, kısa süre içinde Ukrayna ve Rusya'dan, adı geçen zanlılara uluslararası tutuklama emrinin tebliğ etmelerini istiyor.
Zanlıların Hollanda'ya iadesi şimdilik mümkün görünmüyor. Çünkü Ukrayna ve Rusya anayasaları, vatandaşlarının bir başka ülkeye iadesine izin vermiyor.
MH17 uçağının düşürülmesiyle ilgili dava Mart 2020'de başlayacak.
Duruşma, Lahey Mahkemesi'nin koordinatörlüğünde, Amsterdam'daki Schipol Havalimanı'nda olağanüstü güvenlik önlemi alınan bir salonda yapılacak.
JIT'e göre, uçağı vuran füze bataryasını kuran ekip Rusya'dan geldi.
Soruşturma ekibi, olayın hemen ardından kaydedilen konuşmalarda füze bataryasının kaybolduğunu söyleyen bir askeri görevliye de ulaşmak istiyor. Ekip, Ukrayna'daki görgü tanıklarından yardım istemişti.
Tanıkların verdiği bilgiler doğrultusunda elde edilen yeni kanıtların, duruşma sırasında mahkeme salonunda açıklanacağı belirtildi.
Daha önce MH17'nin vurulması olayına karışan Rus askerlerinin isimlerini açıklayan uluslararası araştırma grubu Bellingcat, olayla doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı 8 isim daha belirledi.
2014 yılında oluşturulan uluslararası araştırma ekibi, Malezya uçağını düşüren füze bataryasını, Rusya'ya ait bir askeri birlikten getirildiğini açıklamıştı. Bu nedenle Hollanda, 298 kişinin öldürülmesinden Rusya'yı sorumlu tuttu.
JIT, zanlılara ulaşılması ve soruşturmanın genişletilmesi konusunda Rus makamlarından daha fazla bilgi edinmek istiyor.
MH17 kurbanlarının yakınları, JIT'in uluslararası tutuklama kararını olumlu bir adım olarak değerlendiriyor.
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