MGM'den hava durumu uyarısı: 21 Ekim Salı günü Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugünü yağışlı geçecek iller belli oldu. Bugün parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor. Peki 21 Ekim Salı günü Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hava nasıl olacak?
Meteoroloji hava durumu raporunu duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ülkenin kuzey kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Peki yarın hava nasıl olacak?
BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
21 EKİM HAVA DURUMU RAPORU
Sıcaklıklar 9°C ile 24°C arasında değişmesi bekleniyor. Ülke genelinde gökyüzü parçalı bulutlu, bazı bölgelerde ise güneşli. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir.
İSTANBUL HAVA DURUMU
19°12°
ANKARA HAVA DURUMU
18°4°
İZMİR HAVA DURUMU
21°16°
