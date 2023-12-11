İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İşte MGM güncel hava durumu
Hava durumunda güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; bazı illerde kar yağışı beklenirken bazı illerde sıcaklıklar artış gösteriyor. MGM açıklamaları ile İstanbul güncel hava durumuna ilişkin merak edilenleri haberimizde bir araya getirdik. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporu ile kar yağışı tahminleri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. MGM doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı sonucu çığ riski hakkında uyarıda bulunurken bölgede kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte Türkiye genelinde beklenen hava durumu ile İstanbul'da kar yağışı hakkında merak edilenler...
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İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
İstanbul için önümüzdeki 5 gün herhangi bir kar uyarısı bulunmuyor. Ancak bugün İstanbul'un batısındaki illerde Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.
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HAFTA SONU PLAN YAPACAKLAR DİKKAT!
Henüz İstanbul Valiliği'nden hafta sonu için bir uyarı olmamasına karşın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uayrısı geldi. İstanbul'da bugün ve yarın poyraz ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Poyraz nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara karşı, evden çıkmadan İDO ve Şehir Hatları sefer durumlarının kontrol edilmesi uzamnlar tarafından tavsiye ediliyor. Bununla birlikte Pazar günü sağanak yağış ve fırtınanın etkisini kaybetmesi ortalama 8 - 9 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıkların da 15 derece dolaylarına yükselmesi bekleniyor.
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MARMARA'NIN DOĞUSUNDA KUVVETLİ SAĞANAK
Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.