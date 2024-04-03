Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: MGK yerel seçimler sonrası toplanıyor! İşte masadaki konular

        MGK yerel seçim sonrası toplanıyor, işte masadaki konular

        Yılın ikinci Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yarın yapılacak. Toplantıda; olası Irak operasyonu, Avrupa'daki Türk vatandaşlarına yönelik artan provokasyonlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ve Washington ziyaretinin hazırlıkları ve İsrail'in Gazze saldırıları da ele alınacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03.04.2024 - 10:23 Güncelleme: 03.04.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        MGK 4 Nisan'da toplanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 Nisan Perşembe günü toplanacak. Yılın ikinci MGK toplantısında ana gündem maddesi ise terörle mücadele olacak.

        IRAK VE ABD ZİYARETİ GÖRÜŞÜLECEK

        Erdoğan, 12 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret edecek. 22 Nisan’da gerçekleşecek ziyaretin hazırlıkları masaya yatırılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olası Irak operasyonuna ilişkin bilgi verecek.

        REKLAM

        ABD ile ilişkiler de Kurul'un gündemindeki bir diğer sıcak başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olarak Washington’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. O ziyarette ele alınacak konular MGK’da istişare edilecek.

        Moskova’daki terör saldırısı sonrası artan DEAŞ tehdidine yönelik ilave tedbirler görüşülecek.

        Son günlerde başta Almanya ve Belçika olmak üzere, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik artan saldırılar da gündemde olacak.

        Saldırıların tekrarlanmaması için Avrupa’daki makamlarla kurulan temasların yansımaları ve atılabilecek adımlar ele alınacak.

        REKLAM

        İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması, acil ve tam ateşkes çağrısı, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi için yapılabilecekler de MGK'da görüşülecek.

        "KIRMIZI KİTAP" GÜNCELLENİYOR

        Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, kamuoyunda bilinen adıyla kırmızı kitabın güncellenmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. 10. kez yenilenecek belgede, ilk kez 'yapay zeka' kavramı yer alacak. Yıl bitmeden MGK onayına sunulacak kırmızı kitap, 2025 yılında ise yürürlüğe girecek. Bu yönde yapılan hazırlıkların da MGK’da ele alınması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Şehir eşkıyalarından yumruklu saldırı!
        Şehir eşkıyalarından yumruklu saldırı!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Almanya'ya binlerce fil gönderme tehdidi
        Almanya'ya binlerce fil gönderme tehdidi
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıyor... "Kuma gelmeyi reddetti!"
        Sevgilisini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıyor... "Kuma gelmeyi reddetti!"
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        Milyarderliği onaylandı
        Milyarderliği onaylandı
        6 yaşındaki Elif açlıktan ve eziyetten ölmüştü! Ceza yağdı!
        6 yaşındaki Elif açlıktan ve eziyetten ölmüştü! Ceza yağdı!
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Okan Buruk tarihe geçti!
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Dünya 12 yaşındaki Kaan'ı konuşuyor... 'Dünyanın en genç' büyükustası unvanını aldı!
        Dünya 12 yaşındaki Kaan'ı konuşuyor... 'Dünyanın en genç' büyükustası unvanını aldı!
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Gazze'ye yardım götürürken öldürüldüler!
        Gazze'ye yardım götürürken öldürüldüler!
        Habertürk Anasayfa