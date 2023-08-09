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        Haberler Gündem MGK TOPLANTI TARİHİ 2023 | Ağustos Milli Güvenlik Kurulu MGK toplantısı ne zaman, bugün mü ve toplantı konuları neler?

        Ağustos ayı MGK toplantısı ne zaman, bugün mü ve toplantı konuları neler?

        Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak birçok güvenlik konusunun ele alınmasının beklendiği MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. İşte 2023 Ağustos MGK toplantı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 13:13
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        • 1

          Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı tarihi merak konusu oldu. Güvenlik konularının ele alınacağı MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Milli Güvenlik Kurulu MGK toplantısı konuları arasında terörle mücadele, Rusya-Ukrayna Savaş ve sınır güvenliğinin yer alması bekleniyor. Türkiye gündemini yakından takip edenler "Ağustos MGK toplantısı ne zaman, bugün mü ve toplantı konuları neler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Ağustos MGK toplantı tarihi ve toplantı konuları...

        • 2

          MGK TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 9 Ağustos Çarşamba günü toplanacak.

        • 3

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK!

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısı, yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın katıldığı son toplantı olacak.

        • 4

          MGK TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

          Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

          Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.

          Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.

          Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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