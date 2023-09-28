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        Haberler Gündem MGK KARARLARI: 28 Eylül 2023 Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararları ve sonuçları nelerdir?

        MGK kararları açıklanıyor... Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararları ve sonuçları neler oldu?

        Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararları için geri sayım başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni komuta kademesinin ilk defa katılacağı MGK Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenleniyor. Terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması beklenen MGK Toplantısı sonuçları toplantının sona ermesinin ardından açıklanacak. İşte, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararları ve sonuçları ile ilgili detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 18:58 Güncelleme: 28.09.2023 - 18:58
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        • 1

          Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı kararları beklenmeye başladı. Önceki toplantısını 9 Ağustos'ta gerçekleştiren Kurul, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün toplanacak. Peki, MGK kararları neler oldu? İşte, 28 Eylül 2023 MGK sonuçları ile ilgili detaylar...

        • 2

          MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANIYOR

          Toplantıya Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından değişen TSK'nın yeni komuta kademesi ilk defa katılacak.

          Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu toplantıda ilk defa yer alacak.

        • 3

          MGK KARARLARI AÇIKLANDI MI?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu(MGK) Toplantısı sonuçlarının akşam saatlerinde yazılı olarak açıklanması bekleniyor.

        • 4

          MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ

          Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması beklenen toplantıda, sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin görüşülmesi planlanıyor.

          Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının, gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

        • 5

          değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki BM 78'inci Genel Kurulu toplantısının ardından yapılacak MGK'da, Azerbaycan'ın Karabağ'da başarıyla tamamladığı antiterör operasyonu ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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