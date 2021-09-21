MGD 25. Altın Objektif Ödülleri sahiplerini buluyor

Magazin Gazetecileri Derneği'nin her yıl düzenlediği Altın Objektif Ödülleri için geri sayım başladı. Bu yıl, 27 Eylül Pazartesi akşamı CVK Park Bosphorus Hotel'de, SHOW TV’nin medya sponsorluğu, Turkcell'in ise ana sponsorluğunda düzenlenecek gecenin sunuculuğunu Özge Özder ve Hakan Bilgin üstlenecek.

Ödül töreni öncesi düzenlenen basın toplantısı ile bu yıl ödüle hak kazanan magazin gazetecileri açıklandı.

Özge Özder ve Hakan Bilgin

Habertürk.com’da yayınlanan özel haberleri ile; Hakan Yağcı, 'Tuba Ünsal’ın Aşkı Belgelendi', Onur Aydın, 'Kaçak Aşıklar Tatilde' ve Tolga Aslan ise, 'İrem Derici yasakları deldi' haberi ile yılın en iyi haberleri dalında ödüle layık görüldü.



SHOW TV Magazin servisinin hazırladığı 'Pazar Sürprizi' programlarında yayınlanan haberleri ile Ömür Sabuncuoğlu, En İyi Röpörtaj dalında ‘Hande Yener’in meme kanseri oldum’ röpörtajı, Atakan Makar, 'Serenay Tatilde' görüntüleri ile ödüle hak kazanırken, Eren Güler ise 'Halil Sezai: Yeterince dövemedim' haberi ile yılın en iyileri arasındaki yerini aldı.

Dizi, sinema, müzik, eğlence,TV programı ve çeşitli medya dallarında, yılın en iyilerinin ödüllerinin verileceği MGD Altın objektif ödülleri 27 Eylül Pazartesi akşamı ünlü isimlerin katılımıyla düzenlenecek balo ile taçlandırılacak.