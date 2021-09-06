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İngiliz otomobil markası MG, yeni şarj edilebilir hibrit aracı MG EHS PHEV’i (Plug-in Hybrid) Türkiye pazarındaki ikinci modeli olarak satışa sunmaya hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, MG’nin yeni modeli EHS PHEV, markanın ilk hibrit modeli konumunda. 4 bin 574 mm uzunluğa, bin 876 mm genişliğe ve bin 664 mm yüksekliğe sahip olan MG EHS PHEV'nin dingil mesafesi ise 2 bin 720 mm olarak açıklanıyor. 448 litrelik bagaj alanının hacmi ise arka koltukların katlanmasıyla bin 375 litreye kadar genişletilebiliyor.

EHS PHEV'in 1.5 litrelik turbo motoru 162 beygir (119 kW) güç ve 250 Nm tork üretiyor. Hibrit sistemin elektrik motoru ise azami 122 beygir (90 kW) güç ve 230 Nm torka ulaşabiliyor. Her iki motorun birlikte çalışarak ulaştıkları toplam güç ve tork değeri ise 258 beygir (190 kW) ve 370 Nm olarak açıklanıyor.

Öte yandan, araçta benzinli motora bağlı 6 vitesli şanzıman ile elektrik motorunu yöneten 4 vitesli şanzımanın birleşimden oluşan 10 vitesli bir otomatik şanzıman görev yapıyor.

EHS PHEV'de yer alan 16.6 kWsa kapasiteli lityum-iyon batarya, otomobili elektrik gücüyle 52 km (WLTP) kadar taşıyabiliyor.

Aracın, 3.7 kW kapasiteye sahip yerleşik şarj cihazı (on-board charger) ile halka açık AC şarj noktalarında yaklaşık 4.5 saatte tamamen şarj olabildiği de verilen bilgiler arasında.

XDS elektronik diferansiyel kilidinin standart sunulduğu EHS PHEV'de, L2 (2'inci seviye) otonom sürüş, aktif acil durum fren sistemi, şeritte kalma yardımcısı, kör nokta tespit sistemi, adaptif hız sabitleyici, hız destek sistemi, trafikte sürüş sistemi gibi güvenlik donanımları bulunuyor.