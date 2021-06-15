Mezuniyet töreninde 40 bin dolarlık bursu geri çevirdi

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17 yaşındaki Verda Tetteh, ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Fitchburg lisesindeki mezuniyet töreninde burs kazandı. 40 bin dolarlık bursu daha çok ihtiyacı olan bir öğrenciye gitmesi gerektiğini bildirerek geri çevirdi.

CBS News, ilk etapta ödülü kabul eden Tetteh’in birkaç dakika sonra müdür yardımcısına özverili olmaktan ve doğru olanı yapmaktan bahsetti. Ardından törende ödülü kabul edemeyeceğini açıkladı.

Lisenin mezun öğrencilerine liyakat bursu olarak sunduğu 40 bin dolarlık bursa hak kazanan Tetteh, bursa laik görüldüğünü o anda öğrenmişti.

Gana'dan ailesiyle birlikte ABD'ye göç eden başarılı öğrenci Tetteh’in bu tutumu takdir topladı ve ayakta alkışlandı.

CBC’nin aktardığı haberde, Tetteh’in kendisine verilen bursun ABD’de topluluk kolejine giden birisine verilmesini istediğini söyledi.

Okul müdürü Jeremy Roche, Tetteh’in konuşmasının ''güçlü bir an'' olduğunu aktardı.