5. KUMAŞA KARAR VERİN

Elbisenizin kumaşı da dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli faktördür. Farklı kumaşlar farklı görünüm ve his yaratabilir. Örneğin şifondan yapılmış bir elbise dökümlü ve hafif olurken, satenden yapılmış bir elbise daha yapılı bir görünüme sahip olacaktır. Tarzınıza uygun ve giymesi rahat olan bir kumaş seçin.