Mezun olduğu okulun yerine yenisini yapacak

Vali Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ve iş adamı Mehmet Cansız, Valilikte düzenlenen törende okul yapımına ilişkin protokolü imzaladı.
Vali Karaloğlu, törende, şehrin önemli sanayicilerinden Cansız'ın Bağlar ilçesinde doğduğunu ve Kaynartepe Mahallesinde büyüdüğünü söyledi.
"Hayırsever iş adamı doğduğu ve yetiştiği mahallede inşallah 2021'de 16 derslikli ortaokul yaparak Milli Eğitim Bakanlığına bağışta bulunacak. Okulun ismi de adını taşıyacak." diyen Karaloğlu, Cansız'ın kendi ve eşi adına kurduğu vakıfla şehirdeki ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda gayretleri olduğunu belirtti.
Yeni yapılacak okulun hayırlı olması dileğinde bulunan Karaloğlu, şöyle devam etti:
"Mehmet beyle 2 hafta önce kentsel dönüşüm yaptığımız Kaynartepe Mahallesinde yenileme yaptığımız yerde bir cami ve kütüphane yapma konusunu konuşmuştuk. 'Dönüşümün yapılacağı yerde yapılacak camiyi TOKİ değil de siz yaparsınız' demiştik. Bize sürpriz yaptılar. Şimdi önce bir ortaokul sonra da cami ve kütüphane yapmasına ilişkin de protokol imzalayacağız. Kendisine çok teşekkür ediyorum."
Eğitim meselesi en önemli gündemleri olduğunu anlatan Karaloğlu, bu konuda devletle milletin el ele vermesini, bu problemi çözme noktasında ortak irade konulmasının çok önemli ve kıymetli olduğunu kaydetti.
- 15 okul yıkılarak yerine yeni yapılacak
Diyarbakır'da bundan sonra hayırsever iş insanlarıyla okul, eğitim kurumu ve cami yapımıyla ilgili protokolleri yapmayı arzu ettiklerini ifade eden Karaloğlu, şöyle dedi:
"Diyarbakırlı hayırseverlere de çağrımız olsun. Bu törenlerimizin artmasını istiyoruz. Son dönemde Milli Eğitim Bakanlığımız ülke genelinde bütün okul stokumuzu gözden geçirdi. Depremsellik açısından bir araştırma yaptırıldı ve çok sayıda okulu yıkarak yeniden yapma konusunda proje yürütülüyor. Diyarbakır'da da 15 okulumuz var. 15 okulu yıkıp yeniden yapmak durumundayız. Bu durumda şuan 15 okulumuz hayırsever bekliyor diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte inşallah yeni protokollerde yaparız."
Cansız ise "Mezun olduğum okulun yeniden yapımını üstlenmek bizi mutlu ediyor. İsmimizin oraya veriliyor olması ise apayrı bir mutluluk konusudur. İsmimizin çok ön planda olmasını istemiyoruz ama mezun olduğumuz bir okulda adımızın olması ve çocuklarımıza bir miras olarak kalması bizi mutlu ediyor." diye konuştu.
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