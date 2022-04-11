Mezoterapi nedir? Hangi durumlarda uygulanır?

Mezoterapi ilk olarak 1950 yılında Fransa'da kullanılmaya başlanmış bir tedavi metodudur. Son yıllarda kozmetik dermatolojide oldukça yaygın olarak kullanılsa da, özellikle geçmeyen kronik ağrılarda, migren tedavisinde, kas ve spor yaralanmalarında da başarıyla uygulanmaktadır.

Peki mezoterapi nedir ve hangi durumlarda, nasıl uygulanmaktadır?

MEZOTERAPİ NEDİR?

Mezoterapi, vücutta sorunlu bölgelere özel iğne uçları kullanılarak, derinin orta katına uygulanan özel bir enjeksiyon yöntemidir. Mezoterapi de çok kısa ve ince iğne uçları kullanır. Lokal olarak mikroenjeksiyonlar ağrılı bölgeye veya yaşlanmaya karşı kozmetik amaçlı cilde yapılır. Mezoterapide düşük dozda ilaçlarla yüksek etki hedeflenir ve kullanılan ilaçların yan etkileri minimum düzeye indirilir. Enjekte edilecek maddeler kişiye uygun seçilir.

MEZOTERAPİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR NELERDİR?

-Kas, iskelet sistemi ve romatolojik hastalıklar,

-Akut ve kronik ağrılar,

-Fibromyalji,

-Migren,

-Spor yaralanmaları,

-Cilt yaşlanması ve sarkması,

-Gözaltı morlukları ve gözaltı torbaları,

-Saç dökülmesi, kellik,

-Deri çatlakları,

-Selülit,

-Gıdı, yağ eritme,

-Allerjiler,

-Leke tedavisi ve güneş lekelenmeleri,

-Akne, keloid, sedef hastalığı, vitiligo, egzama,

-Cildin gençleştirilmesi, cilde nem ve parlaklık kazandırılması,

-Boyun, dekolte ve el üstü bölgelerindeki cilt kırışıklıklarının giderilmesi ve cilt altının güçlendirilmesi

MEZOTERAPİDE HANGİ ÜRÜNLER KULLANILIR?

Mezoterapi de soruna göre ürün kullanılır. Ağrı ve özellikle migrene karşı özel ilaç karışımları, ciltteki yaşlanmaya ve cilt altı kollajen, elastin gibi maddelerin yaşla beraber azalmasına karşı, vitamin, mineral, protein, enzim, hormon ve homeopatik ajanlar kullanılır.

MEZOTERAPİ TEDAVİSİNİN YAN ETKİLERİ VAR MIDIR?

Mezoterapide cilde uygulanan ilaçlar seyreltilmiş olup, minimal düzeydedir. Sistemik dolaşıma geçmeyecek kadar azdır. Bu nedenle ciddi bir yan etkisi yoktur. Sadece enjeksiyon bölgesinde, mikro iğnelemeye bağlı kızarıklık ve minik morarmalar oluşabilir. Önemli sorun etmeyen bu etkilerde birkaç gün sonra kaybolur.

MEZOTERAPİ KİMLERE UYGULANMAZ?

Mezoretapi tedavisi şu durumlarda önerilmez;

-Hamileler ve süt veren anneler,

-Kanser tedavisi gören hastalar,

-Kan pıhtılaşma sorunu yaşayanlar,

MEZOTERAPİ TEDAVİSİNE CEVAP NE ZAMAN ALINIR?

Mezoterapinin uygulandığı alana göre değişir. Yüz, boyun, dekolte ve el üstü bölgesine yapılan tedavi, yapıldığı andan itibaren etkisini gösterir. Yapılan tedavi ve kullanılan ürünlere göre özellikle ciltteki sarkma ve kırışıklıkların düzelmesi birkaç haftayı bulur. Migren ve ağrı mezoterapisinde de etki ilk seansta başlar, 2. ve 3. seanslarda daha da hissedilir hale gelir.

MEZOTERAPİ KAÇ SEANS YAPILMALIDIR?

Seanslar her hastaya özel olarak, hastanın ihtiyacına göre belirlenir. Cilt uygulamalarında 1-3 seans, bel, boyun, kas ağrılarında 2-4 seans, migren tedavisinde 2-4 seans, saç tedavisinde 6-8 seans gerekir. Altı ayda bir hatırlatma seansları dediğimiz uygulamaların yapılması etkinliğin kalıcılığı açısından oldukça önemlidir.

MEZOTERAPİ AĞRILI BİR İŞLEM MİDİR?

Kesinlikle ağrılı bir işlem değildir. İşlemin özelliğine göre 20-30 dk.lık bir sürede yapılır. Cilt için uygulanacak bölgeye lokal anestezik pomadlar sürülür, İğneler çok ince ve küçük olduğu için hissedilmez, bazı hastalarda işlem sırasında 'sinek ısırığı' gibi geçici bir acı olabilir.

MEZOTERAPİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Mezoterapi tedavi öncesi hastanın kan sulandırıcı bir ajan kullanıp kullanmadığı sorgulanmalıdır. İşlem sonrası işlem bölgesine göre değişse de yaklaşık 10-15 saat duş alınmaması istenir. Kullanılan ilaca bağlı olarak kozmetik amaçla cilt işlemi yapıldıysa, akabinde güneşe çıkmaması, solaryum, hamam, sauna gibi yerlere girilmemesi ve bol su içmesi istenir.

MEZOTERAPİYİ KİMLER UYGULAR?

Mezoterapi uygulamaları bu konuda eğitim almış hekimler tarafından uygulanır.



Mezoterapi yazı serimin devamında yüz, saç, göz altı morlukları ve torbaları, migren ağrı mezoterapisini detaylı olarak anlatacağım.

Sağlıkla kalın.