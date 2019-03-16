Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Mezopotamya kültürüne ait yöresel yemekler, Harranlı kadınlar tarafından yerli ve yabancı turistler için pişirilecek.

AA'nın haberine göre Harran Kaymakamlığı'nın öncülüğünde GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) finansmanıyla ilçede yapımı tamamlanan Harran Gastronomi Merkezi hizmete girmeye hazırlanıyor.

Konik kubbeli kümbet evleri, tarihi Ulu Camisi, Şuayb Şehri, kalesi ve dünyanın ilk üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu Harran, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

İlçede, kadın istihdamına katkı sağlamak ve yöreye özgü yüzlerce yıllık gastronomi kültürünü koruma amacıyla açılacak merkezde yerli ve yabancı turistler asırlık lezzetleri tatma imkanı bulacak.

Harranlı kadınlar, merkezde görecekleri kursların ardından ilçeye gelecek turistler için tiritten çiğ köfteye, envai çeşit kebaptan aralarında şıllığın da bulunduğu onlarca tatlıyı hazırlayarak, ziyaretçilerin adeta damağını çatlatmaya hazırlanıyor.

Tamamlanma aşamasına gelen merkezin birkaç ay içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.

"CİDDİ BİR GASTRONOMİ BİRİKİMİ VAR"

Harran Kaymakamı Faruk Çelik yaptığı açıklamada, ilçeye tarihi şanına yakışır bir merkez kazandırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.Çelik, ilçeye gelen misafirlere Mezopotamya olarak bilinen bölgeye ait yemeklerin ikram edileceğini vurguladı.

Çelik, köklü gastronomi kültürüne sahip olan ilçenin aynı zamanda merkez aracılığıyla da uzun vadede gençlerin yemek sektörüne hizmet etmesinin önünü açacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Merkez bitme aşamasına geldi kısa süre içerisinde hizmete girecektir. Tarihi Mezopotamya kültürü boyunca ciddi bir gastronomi kültürü ve birikimi ilçemizde oluşmuştur. Geçmişi uzun yıllara dayanan Harran'daki gastronomi kültürünü modern bir anlayış ve ilçe kadınımızın elinin lezzetiyle yerli ve yabancı turistlere sunmak istiyoruz. Harran'da yetişen öğrencilerin de gastronomiye olan merakını artırarak ülke genelinde gastronomi sektöründe yer bulmasına imkan açmak için de bir alt yapı oluşturmak istiyoruz."

"LEZZETİ ORTAYA ÇIKARMADA KARARLIYIZ"

GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil de Harran'a özel bir önem verdiklerini söyledi.

Harran'da tarihi yapıların ayağa kaldırılması için önemli finansal desteklerde bulunduklarını belirten Karahocagil, ilçenin daha iyi yerlere gelmesi için farklı projelere de destek vereceklerini dile getirdi.

İlçenin köklü yemek kültürünün merkez ile her yıl binlerce kişi tarafından tanınma imkanı olacağını anlatan Karahocagil, "Harran çok eski bir tarihe sahip. Biz de bunun bilincinde projeler geliştiriyoruz. Harran'ın tarihi mutfağının lezzetini ortaya çıkarmakta kararlıyız. Harran tarihin başlangıç noktalarından birisidir. Özellikle de tarihi kökeni bulunan gastronomi faaliyetlerinde önemli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

"UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ LEZZETLER TADILACAK"

Merkezde görev alan Harranlı Sacide Öztürk de kadınların merkez ile sayesinde yöresel yemeklerini tanıtma imkanı bulacağını belirtti.

Öztürk, "Yapılan yöresel yemeklerle ağırladığımız da çok güzel bir atmosfer oluşacaktır. Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle beraber insanların buraya daha fazla geleceğine inanıyoruz. Burada hep yöresel yemekler yapacağız, kebaplar, lebeni, içli köfte ve Harran'da çok fazla sayıda çeşitte yemek var. Onların da tanıtımı burası aracılığıyla yapılacak. Merkez sayesinde konuklar unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi tatma imkanı bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.