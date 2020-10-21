Mezopotamya'nın turistik zenginlikleri Rusya pazarında tanıtılıyor - GAZİANTEP

AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bilinilirliğinin artırılması amacıyla başlatılan Mezopotamya Tanıtım Programı kapsamında Rus turizm acentası sahipleri bölgede ağırlanıyor.

Gaziantep'te temaslarda bulunan acenta sahipleri, Şanlıurfa'da da UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de yeni faaliyete geçen sıcak hava balonuyla uçuş gerçekleştirdi.İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mezopotamya" markası altında farklı turizm pazarlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda Rusya'dan çok sayıda gazeteci, seyahat yazarı ve birçok ulusal televizyon kanalı temsilcilerini ağırladıklarını anlatan Akyılmaz, "Onlara bölgemizi gezdirdik, otellerimizi gösterdik. Çok memnun kaldılar, beğendiler. Daha sonra ülkelerine gittiklerinde bölgemiz ile ilgili gazete ve dergilerinde çok önemli yayınlar yaptılar. Acente sahiplerine çok iyi çağrıda bulundular." dedi.

Akyılmaz, bu kişilerin etkisiyle Rusya'daki seyahat acentelerini bölgelerinde ağırlamaya başladıklarını belirterek "Sırasıyla Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin gibi illerimizi ziyaret edecekler. Buradaki ören yerleri, yollar, oteller, tesisler gibi turizmin tüm aşamalarında yer alan sektör temsilcileriyle onları buluşturacağız." diye konuştu.

Gaziantep'te faaliyet gösteren seyahat acenteleri ile Rus seyahat acentelerini bir araya getirdiklerini belirten Akyılmaz, "İkili görüşmeler yaptırıyoruz. Burada amacımız Rus ve Türk seyahat acentelerinin birbirlerini tanımaları, iş birliği yapmaları ve ortak seyahat organizasyonları düzenlemeleri. Şu anda acentelerimiz görüşüyor. İnşallah bu görüşmelerin sonucunda çok önemli seyahat organizasyonları yapılacak. Bu da bölgenin turizm gelirlerini artıracak. Bölgesel kalkınmamıza ciddi katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

- "Çingene Kızı'nı Mona Lisa gibi tanıtmak lazım"

Acente sahiplerinden Pisare Va Iuliia, Rusya'nın farklı kentlerinden geldiklerini belirterek Rus turistlerin Mezopotamya'ya gelmesini sağlamaya çalışacaklarını söyledi.Gaziantep'in adını "gastronomi kenti" olarak duyduklarını dile getiren Pisare Va Iuliia, şöyle devam etti:

"Genellikle Antalya, İzmir gibi tatil yöresi olan kentler tanınıyor. En çok Antalya'ya geliyorlar. Son zamanlarda Kapadokya iyi bir pazar oldu. Kapadokya'ya alternatif olacak yerleri göstermek, yeni destinasyon yerleri açmak istiyoruz. Gaziantep'teki acente sahipleriyle bir araya geldik. Onların da fikirlerini öğrenip bir yol haritası belirlemek istiyoruz."

Her kentin bir markası ve yüzü olduğuna dikkati çeken Pisare Va Iuliia, "Gaziantep'in diğer yüzü Çingene Kızı'dır. Biz turistlerin kıyaslama yapmalarını istiyoruz. Mesela Çingene Kızı'nı Fransa'daki Louvre Müzesi’nin en ünlü parçası Mona Lisa ile kıyaslıyoruz. Gaziantep'teki Çingene Kızı'nı Mona Lisa gibi tanıtmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.