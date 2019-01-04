Mezbahaya götürülürken kamyondan atlayan hamile inek, doğurdu

ABD'nin New Jersey kentinde mezbahaya götürülürken kaçan hamile bir inek, sağlıklı bir buzağı dünyaya getirdi.

Mezbahaya 10 dakika kala kamyonun kapısını tekmeleyerek hareket halindeki araçtan otoyola atlayan Brianna adlı inek, geçen hafta Perşembe günü polis tarafından yakalandıktan sonra bir barınağa götürülmüştü.

https://www.facebook.com/SkylandsSanctuary.org/videos/2254900651423671/

Skylands Hayvan Barınağı'nın kurucusu Mike Stura, Cumartesi dünyaya gelen buzağıya "Winter" (Kış) adını verdiklerini söyledi.

'70 inekle birlikte barınakta yaşayacaklar'

Barınağın Facebook'taki açıklamasında Brianna için "Hayatında hiç özgür olamadı. Dokuz ay önce hamile kaldı. Evini ve ailesini kaybetti. Ama bunlar yetmiyormuş gibi her şeyini; güzel yavrusunu ve canını da almak üzereydiler." denildi.

Mezbahanın, Brianna ve Winter'ın barınakta kalmasına itiraz etmediği, hayvanların buradaki diğer 70 inekle birlikte yaşayacakları belirtiliyor.