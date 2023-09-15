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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mezarlıkta yeni doğmuş erkek bebek bulundu

        İzmir'de mezarlıkta yeni doğmuş erkek bebek bulundu

        İzmir Narlıdere'de mezarlıkta yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan ve henüz 1 günlük olan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 03:59 Güncelleme: 15.09.2023 - 03:59
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        Mezarlıkta yeni doğmuş erkek bebek bulundu
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        İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir mezarlıkta bulunan yeni doğmuş erkek bebek, hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda terk edilmiş bebek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Mezarlığın içerisinden alınan bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüne kaldırıldı.

        AA'nın haberine göre; tedavi altına alınan erkek bebeğin, 1 günlük ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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