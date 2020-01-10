Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul Feriköy’de İ.Ü. isimli kadına cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan İ.Ç. hakkında 19.5 yıla kadar hapis talep edildi.

İstanbul Feriköy'de yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi. Geçen kasım ayında İ.Ü. isimli kadının yanına gelen İkram Ç., kendisine uyuşturucu madde satma bahanesiyle aracına çağırdı. İ.Ü.'nün araca binmesinin ardından kendisine şüpheli tarafından para karşılığı cinsel ilişki teklifinde bulunuldu. Cinsel ilişki teklifinin kabul edilmemesi üzerine şüpheli İ.Ç., aracın kapılarını kilitleyerek İ.Ü.'yü Feriköy mezarlığı civarına götürdü. Burada İ.Ü.'yü darp ederek kıyafetlerini zorla çıkarttı. Kendi üzerini çıkardığı sırada İ.Ü. araçtan çıplak vaziyette kaçarak yakındaki benzin istasyonuna sığındı.

GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Olayın polise bildirilmesi üzerine İ.Ü. gözaltına alındı. Adliyeye çıkartılan İ.Ç., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Şüpheli İ.Ç., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Para karşılığı müşteki ile cinsel birliktelik yaşamak için olay yerinde olduğunu, ancak müştekinin cebinden para çaldığını fark etmesi üzerine bu parayı vermesini istediğini, müştekinin parayı vermemek için olay yerinden kaçtığını iddia etti.

Çırılçıplak benzin istasyonuna sığınan kadına, çalışanlar kıyafet vermişti.

İDDİANAME TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli İ.Ç.'nin müştekiye "200-300 TL param var, sabaha kadar benimle olacaksın" diyerek cinsel saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Şüpheli İ.Ç.'nin "cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12 yıldan 19.5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Şüpheli İ.Ç. önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.