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Oğluyla mezarlık ziyaretine giderken otomobil çarptı

Bursa'da, mezarlık ziyaretine giderken çarpan baba ile oğlu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Giriş: 20.04.2023 - 17:54 | Güncelleme: ABONE OL
Mezarlık ziyaretine giderken kazada can verdi
DHA

Bursa'da, oğluyla mezarlık ziyaretine giderken otomobil çarpan Salih Karaca (74) yaşamını yitirdi

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Mustafa E.'nin kullandığı otomobil, mezarlık ziyareti için kara yolundan karşıya geçmeye çalışan Salih Karaca ile oğlu Bahtiyar Karaca'ya (44) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan baba ile oğlu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Salih Karaca müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, oğlu Bahtiyar Karaca'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili Kestel İlçe Jandarma Komutanlığı´nca soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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