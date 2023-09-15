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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mezarlığa terk edilen bebeğin ailesine gözaltı

        Mezarlığa terk edilen bebeğin anne ve babasına gözaltı

        İzmir'de, mezarlığa terk edilen 1 günlük erkek bebeğin anne ve babası tespit edilip, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 18:34 Güncelleme: 15.09.2023 - 18:34
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        Mezarlığa terk edilen bebeğin ailesine gözaltı
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        İzmir'in Narlıdere ilçesini Ilıca Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda dün saat 00.30 sıralarında bebek ağlama sesi geldi.

        Çevrede oturan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin mezarlıkta yaptığı kontrolde 1 günlük erkek bebek bulundu.

        SAĞLIK EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

        Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, aynı gün doğan bebeği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne götürdü. Tedaviye alınan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        ANNE VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

        Soruşturma başlatan polis, bebeğin annesinin Y.D., babasının ise Ş.T., olduğunu belirledi. Evlilik dışı dünyaya geldiği belirtilen bebeğin anne ve babası bugün gözaltına alındı. Y.D. ve Ş.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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