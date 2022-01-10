Mezar taşı hırsızı yakalandı

Trabzon’da jandarmaya Akçaabat ilçesi Helvacı Mahallesi Mezarlığı'ndan geçen yıl mart ayında değişik tarihlerde mezar taşları çalındığı yönünde şikayetler geldi.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Jandarma Komutanlığı ekipleri, mezarlıkların olduğu bölgeleri devriyeler ve sivil ekiplerle takibe aldı.

Jandarma takibi sürdürürken dün tekrar hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlık yapan kişiyi kısa sürede tespit eden jandarma ekipleri, I.B. (52) adlı mermer ustasını gözaltına aldı. Çaldığı mermerleri yeniden işleyerek sattığı iddia edilen mermer ustası ifadesinde yaptığından pişman olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.