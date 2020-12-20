Mezar taşı bilgileri kitap oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Doç. Dr. Refik Arıkan ve Doç. Dr. Halim Demiryürek, Şeyh Edebali Türbesi bahçesinde bulunan 19 mezar taşındaki bilgileri kitap haline getirdi.
Prof. Dr. İlhami Yurdakul, maddi kültür varlıklarının, şehrin dünü ve bugününe ışık tutan birer ayna konumunda olduğunu söyledi.
Mezar taşlarından, kişilerin ne zaman doğup vefat ettiklerini, isim ve mensubu oldukları toplumu öğrenebildiklerini anlatan Yurdakul, konuyla ilgili şunları söyledi; "Tarihi mezar taşları, bir toplumun ve şehrin, hem dünü hem de bugününün cansız tanıkları, sicil kayıtları ve hafızasıdır. Bizler, bu tarihi mezar taşlarını korumaz ve muhafaza etmezsek, şehrin hafızasını ve kimliğini yok saymış olabiliriz. Dolayısıyla mezar taşları korunması gereken, ciddi kültür varlıklarımız arasında sayılmaktadır. Bir mezar taşının altında yatan faninin hayatta nasıl hikayesi varsa her bir mezar taşının da aslında kendine özel bir hikayesi var. Her mezar taşı ayrı bir sanat eseridir. Taş işçileri bu mezar taşlarını taş ocağından çıkarır, taş ustaları heykeltıraş gibi onları işler, bir edip ya da şair o taşa yazılacak olan metni hazırlar. Hazırlanan bu metni hattat en güzel şekilde taşa yazar ve hakkak ise bunu mezar taşına işler. Dolayısıyla bir mezar taşında, toplumun sanatın, edebiyatın ve diğer işlevlerin tümünü görmemiz mümkündür."
Prof. Dr. İlhami Yurdakul, incelenen mezar taşlarının, Bilecik'in Osmanlı Devleti'nin "kuruluş kenti" niteliğinin kanıtlarından olduğunu vurguladı. İncelemeleri sırasında ilginç örneklerle karşılaştıklarını aktaran Yurdakul, "İncelediğimiz Serdengeçti Ağası Seyyid Hacı Ahmet Ağa'nın mezar taşında, ailenin aidiyeti olarak 'Mehmetçikzade' ifadesi yer alıyor. Bu, bugün kullandığımız Mehmetçik kavramının aslında 18'inci yüzyılda orduda (Yeniçeri Ocağında) görevli bir kişinin aile adı olarak kullanıldığını gösteriyor. Mehmetçik ifadesinin çok eskiye giden bir hikayesinin ya da kullanımının olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
Bilecik'te müftülük yapan 3 kişinin mezar taşlarına da ulaştıklarını bildiren Prof. Dr. İlhami Yurdakul, "Bilecik'teki mezar taşlarında yaygın olarak kullanılan beyitte şair şöyle diyor, 'Ziyaretten murad olan duadır, bugün bana ise yarın sanadır.' Bizim, burada verilen mesaja uygun olarak, bu maddi kültür varlıklarını koruyup kollamamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekir" derken bölgede metfun kişilerin kimliği, mesleği ve ölüm nedeni gibi bilgileri, görselleriyle kitaplaştırdıklarını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!