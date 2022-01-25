Gazipaşa'da örtü altı ve açık alanda yetiştirilen yaş sebze ve meyve çeşitliliğinde son yıllarda artış yaşandı.
DHA'nın haberine göre üreticiler, pandemi sürecinde tüketimi artan tropikal meyve yetiştiriciliğine yöneldi.
Yüksek gelir elde edilen tropikal meyvede üretim alanı son 2 yılda yaklaşık 2 kat artış gösterdi. İlçede örtü altında 50, açık alandaki bahçelerde 90 dekar olmak üzere 140 dekarda tropikal meyve üretimine başlandı.
TROPİKAL MEYVE BAHÇESİNDE 42 ÜRÜN
Ürün çeşitliliğiyle 'Türkiye'nin tropikal meyve bahçesi' olarak adlandırılan Gazipaşa'da muz ile başlayan tropikal meyve üretimini avokado takip etti.
Bölgede yaygın olarak üretilen muz ve avokadonun yanı sıra, mango, ejder meyvesi, papaya, pasiflora, Hindistan cevizi, longan, lichi, jambu, jackfruit, druian, white sapote, black sapote, karambola, wampei, cherymoya, atemoya, umbrella, roseapple, babil fruit, ketem billa, keyelmasi, Napal erigi, kahve ağaci, fejualime, limon, kivi, gouva, çilek gouvasi, pomelo, budanin eli, finger lemon, kurt üzümü, pepino, altın çilek, kamkat, groviola, yılan meyvesi, sapodilla, demir hindiba gibi 42 değişik tür ürün yetişiyor.
MANGO BAHÇEDE 40 LİRA
İlçede tropikal meyvelerden mango yetiştiriciliğinde son yıllarda hızlı artış yaşandı. Bazı muz üreticileri daha fazla gelir elde edilen mango yetiştiriciliğine başladı. Muz üretim alanını mango bahçesine dönüştüren üreticiler, ürünlerini ihraç etmeyi hedefliyor. Örtü altında ağustos ayında başlayan mango hasadı, nisan ayına kadar sürüyor. Üreticiler mangoyu, tanesi 40 liradan satıyor. Mangonun perakende fiyatı ise 80 lirayı buluyor.
TÜRKİYE'NİN MANGO ÜRETİM AVANTAJI
Tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesi için destek veren Mustafa Ezici, mangonun yılın 12 ayı ürün verdiğinden bahsetti. Bahçesindeki muzu kilosunu 4.5 liraya satan üreticilerin 40 liraya satılan mangoya yönelmeye başladığını dile getiren Ezici, Türkiye'de ağustos, aralık ayları arasında mango hasadı yapılabilmesinin, yurtdışı pazarı için çok avantaj olduğunu belirtti.
8 DEKARDA 300 BİN LİRA GELİR HEDEFLİYOR
Mango üreticisi Musa Ersoy, 8 dekar örtü altı üretim alanında 300 mango ağacı bulunduğunu söyledi. İkinci hasada başladıklarını anlatan Ersoy, ürettiği mangoların tanesinin yaklaşık 800 gram ile 1 kilo ağırlığında olduğunu belirtti. Ersoy, bu yıl mango üretiminden 300 bin lira gelir beklediğini ifade etti.
BAKIMI KOLAY, GELİRİ İYİ
Gazipaşa Ziraat odası Başkanı Yusuf Çelik ise şöyle konuştu:
"Bölgede yaş sebze meyve üretimi çok yaygın. Muz, salatalık, patlıcan, fasulye gibi çok çeşit ürünümüz var. Üretici gelirini artırmak için tropikal meyvelere yönelmeye başladı. Bakımı kolay, geliri iyi olan tropikal meyve üretimine geçmemiz gerekiyor. Gazipaşa'ya uyum sağlayan mango açıkta ve örtüaltı üretime uyum sağladı. Verimi güzel. 7 yıllık mango ağaçlarından yaklaşık dekardan 200-300 bin lira kazanç elde edildiği tespit edildi. Üreticilerimizin tropikal meyvelere yönelerek daha fazla gelir kazanacağını düşünüyorum."
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