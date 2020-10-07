Meyve ve sebze yüklü kamyonet kamyona çarptı: 1 yaralı - İZMİR

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Baran Kaçak'ın (25) kullandığı meyve ve sebze yüklü 35 AHV 484 plakalı kamyonet, Ege Üniversitesi viyadüğünde, lastiğinin patlaması sonucu emniyet şeridinde park halinde olan Talip Şimşek yönetimindeki 35 TNG 77 plakalı süt ürünleri yüklü kamyona çarptı.Bunun üzerine devrilen kamyonette ürünler yola saçılırken yaralanan Baran Kaçak, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan kaza sonrasında yola saçılan meyve ve sebzeler, Kaçak'ın yakınları tarafından toplandı.Temizleme çalışması sırasında trafik ekipleri yolda kaza yaşanmaması için önlem aldı.