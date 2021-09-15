Mansurlu Mahallesi'ndeki bahçesinde meyve ağacına çıkan Mehmet Ersin, dalın kırılması sonucu zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ersin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ersin'in cenazesi morga kaldırıldı.

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