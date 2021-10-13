Uçak, yaptığı açıklamada, 2020 yılının 9 aylık döneminde Türkiye'den 1 milyar 470 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatı yapıldığını, meyve suyunun ise bu sektörün ihracat lideri olduğunu belirtti.
Bu ürün grubunda ihracatın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20’lik artışla 223 milyon dolardan 268 milyon dolara yükseldiğini aktaran Uçak, sektörün son 5 yılda ihracatını iki kata yakın artırdığına işaret etti.
Sektörün yılı 400 milyon dolar ihracatla kapatabileceğini, 2022 yılında ise 500 milyon dolar hedef koyduklarının bilgisini veren Uçak, ihracatta elma suyunun başı çektiğini ifade etti.
Türkiye'nin yıllık 4,3 milyon ton elma üretimiyle dünyada ilk üçte yer aldığını aktaran Uçak, şunları kaydetti:
"Türkiye’nin elma üretiminin katma değere dönüşmesi adına ihracatçılarımız yoğun çaba gösteriyor. 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde elma suyu ihracatımız yüzde 60'lık artışla 86 milyon dolardan 139 milyon dolara çıktı. Vişne, şeftali, kayısı suyu ihracatımız 103 milyon dolara ulaşırken portakal suyu ihracatı 4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Üzüm, domates, armut, limon, kiraz, ananas ve greyfurt suları da dünya pazarlarında ilgi gördü. Türkiye'nin meyve suyu ihraç ettiği ülke sayısı 150'ye ulaşırken en önemli pazarlar ABD, Hollanda ve İtalya oldu."
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