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İpek Açar'ın, TRT Müzik'te yayınlanan "İpek Yolu" adlı programının konuğu, şarkıcı Meyra oldu.

Ünlü sanatçı, 6 yıl aradan sonra müzikseverlerle buluşturduğu nostaljik şarkı "Boş Çerçeve"yi seslendirdi. İkili ayrıca İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde Alper Kömürcü direktörlüğünde düet yaptı.

"ESTETİK AMELİYATA KARŞIYIM"

Meyra, sohbet esnasında estetik ile ilgili düşüncelerini de paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Yaşım 40'ın üzerinde ama Allah'ın verdiği yüze dokunulmasına karşıyım. Ben sadece küçük dokunuşlar yaptırıyorum. Estetik ameliyata karşıyım." ifadelerini kullandı.