Meydanda bankta oturduğu kişiyi böyle bıçakladı

DHA

Tokat'ta Salih Acar (45), tartıştığı Sedat Bolat'ı (36) bıçakladı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Meydandaki bir bankta aralarındaki para meselesini konuşan Salih Açar ile Sedat Bolat tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Salih Acar, oturduğu yerden kalkıp belindeki bıçağı çıkartarak Sedat Bolat'ı 3 yerinden bıçakladı.

ELİNDEKİ BIÇAĞI ZABITALARA VERDİ

Şüpheli Salih Acar, meydanda bir süre yürüdükten sonra elindeki bıçağı zabıtalara vererek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sedat Bolat, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Salih Acar ise polis ekiplerince gözaltına alındı.