Meydan dayağı attılar! Pastanede taciz!

TEDAVİ OLMADAN HASTANEDEN AYRILDI

Kaburgalarında kırıklar, vücudunun çeşitli yerlerinde ise morluk oluşan Rüstem B.'nin tedaviyi kabul etmeyerek, hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

"ADAM BABASI YAŞINDA, ART NİYETLİ"

Yağmur K.'nin 18 yaşına yeni girdiğini belirten Şükrü Duran, "Adam babası yaşlarında, art niyet dışında ne gibi bir beklenti olabilir. Pastanenin mutfak bölümündeydim. Çalışanlar, yanıma gelip, "Kızımızı rahatsız eden beyefendi geldi" dediler. Yanına gidip, 'Sen tacizde bulunmuşsun' dedim. O da bana hakaret edici argo bir kelime kullandı. Kendime hakim olamadım, aramızda bir arbede yaşandı ve olay dışarıya taştı. Daha sonra tacizci olduğunu duyup yanımıza gelen esnaf ve yoldan geçen vatandaşlar, bizi ayırmak yerine meydan dayağı attı. Bu 3-5 dakika kadar sürdü. Daha sonra polis geldi, durumu izah ettik. Ambulans gelip şahsı götürdü. Hastanede tedavi gördüğünü öğrendik" dedi.

"KENDİSİNDEN DAVACI OLDUK"

Bu tarz insanların toplum için zararlı olduğunu söyleyen Duran, "Gereken cezanın halk tarafından değil; yasal olarak almasını biz de tercih ederiz. Fakat sinir esasında olan bir şeydi. Kendisinden davacı olduk. Tedavi için hastaneye götürdüler. Ne oldu, bilmiyoruz. Kızımızın psikolojisi bozuldu. Burada çalışan diğer kızlar da korku içinde" diye konuştu. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.