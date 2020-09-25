Şirketten yapılan açıklamada, yatırım ve oturum amaçlı satın alma eğilimi gösteren yatırımcılardan yoğun bir talep olduğu, 2018 yılında satışa çıkan projedeki ilk etap ticari alanların tamamının satışı, geçtiğimiz yıl tamamlandı. Ticari alanların 2’inci etabının satışları, normalleşme dönemi ile birlikte hız kazandığı belirtildi
Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt;
“545 milyon TL’lik yatırımla, 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta, bin 681 konut ve 125 ticari üniteden oluşan projemiz, konumu ve donanımından aldığı güçle yüksek prim potansiyeline sahip. Bu özelliğiyle 2018 yılından bu yana her dönemde talepte hız kesmedi. Pandemi döneminde de online ortamda satışlarımızı aynı hızla sürdürdük. Pandemi sonrasında haziran ayında başlayan normalleşme süreciyle özellikle uluslararası yatırımcılar tarafından ciddi bir talep artışıyla karşılaştık. Türkiye pandemi döneminde global ölçekte güven tazeledi. Örnek bir mücadele sergiledi. Projemize gelen talep bunun bir yansımasını oluşturuyor. Yabancı yatırımcı, ticari yatırımlarında ibreyi Türkiye’ye doğrulttu. Projemizin ilk etaptaki 30 ticari ünitenin satışını, lansmana çıktığımız ilk yıl tamamlamıştık. 2’nci etap satışlarımızda talep patlaması yaşanıyor. Tüm ticari alanların yüzde 70’inin satışını gerçekleştirmiş durumdayız. Geri kalan ticari ünitelerinin de kiralama görüşmelerini sürdürüyoruz. Ulaştırma Bakanlığı tarafından özel olarak onaylanan projemizde uluslararası ve Türkiye genelinde marka oluşumunu tamamlamış cafe ve restoranlar yerini aldı. Yerel market zincirleri de talepte önde gidiyor. Eğitim kurumları ve otel zincirlerinden gibi büyük çaplı kiralama talepleri geliyor. Ticari alanlarımızın büyüklükleri 60 metrekare ile 2500 metrekare arasında değişiyor." dedi
2’nci etabının yılsonuna doğru, kalan kısmının ise 2021 yılında teslim edilmesi planlanan projede, 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere beş ayrı daire seçeneği bulunuyor. Metrekare birim fiyatı 5 bin ila 6 bin TL arasında değişirken, konutların metrekare büyüklükleri ise 41 ile 228 metrekare arasında farklılık gösterdiği belirtildi.
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