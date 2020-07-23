Şirket tarafından yapılan açıklamada; Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding ortaklığıyla Esenyurt’ta yükselen, pandemi sürecinde de online satışta en yeni teknolojilerin kullanıldığı, whatsapp uygulamasının da satış sürecine dahil edildiği proje, online ortamda bir yatırım iklimi oluşturdu.
Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu;
“Tüm dünyada pandeminin yarattığı olağanüstü hal durumu, satışlarımızda olumlu açıdan bir olağanüstülük yarattı. Satış faaliyetlerimizi hızla online ortama taşıyarak, yatırımcılarımıza sesimizi daha yüksek tondan duyurabildik. Pandemi nedeniyle yatırımlarını ötelemeyi tercih eden yabancı yatırımcılar, projemizden çok etkilendiler. Yatırımcılarımıza projemizi yerinde inceleme ihtiyacı hissettirmeden, gerçekleştirdiğimiz sunumlar ve canlı yayınlarla, online ortamda satın alma kararı vermelerini sağladık Online satışın kazanımları çok büyük oldu. Ekran karşısından, saniyeler içinde Çin’e, Yemen’e, Cezayir’e, İran’a gittik. Yine saniyeler içinde satış işlemlerimizi tamamladık. Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding ortaklığı olarak, 67 bin metrekare arsa üzerinde, 27 blokta, bin 681 konut ve 125 ticari ünite ile alışveriş ve eğlence imkânı sunan sokak ve caddelerden oluşan dev projemizde, sadece yüksek pirim potansiyeli sunmuyoruz. Bilinen daire büyüklüklerinden farklı olarak 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere beş ayrı seçenek sunuyoruz. Yüzde 75’inin tamamlandığı projemizin sahip olduğu, kamuya açık alışveriş ve yeme- içme mekânlarından oluşan cadde ve sokakları, dünyanın en büyük metropollerinden esinlenilerek inşa edilen meydanı ile koronavirüs ile oluşan izole yaşam beklentisine tek başına cevap veriyoruz. Yatırımcılarımızı, iş, okul ve ev arasında yaşamlarını sürdürecekleri bir konutla değil, yaşamın tüm unsurlarını içerisine alan, tamamen izole bir yaşamla buluşturuyoruz.. Hemen tapu, hemen teslim avantajıyla da yatırımcılarımızı güvenli yatırımla tanışıyor. Tüm bu etkenlerin yanı sıra online ortamda en yeni teknolojileri kullanarak sürdürdüğümüz satış faaliyetlerimiz sayesinde, toplam 80 ticari alanımız, Çin, İran ve Yemen ve Cezayirli yatırımcılar tarafından satın alındı.”
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