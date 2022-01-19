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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) 2020 yılında kapıları açılan MESS Teknoloji Merkezi (MEXT), ilk yurt dışı adımını Azerbaycan'a atıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı tarafından 2021 yılında kurulan Dördüncü Sanayi İnkılabı Analiz ve Koordinasyon Merkezi ile bir iş birliği anlaşması imzalayan MESS, anlaşma kapsamında sanayide dijital dönüşüm alanında edindiği tecrübesini Azerbaycan ile paylaşacak ve bu alanda Türk sanayisine verdiği hizmetleri Azerbaycanlı şirketlere de sunacak.

İş birliği çerçevesinde ilk etapta Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri şirketleri için dijital olgunluk değerlendirme çalışmaları yapılacak. Bunun yanı sıra, Endüstri 4.0 ve yeni nesil teknolojiler merkezinde insan kaynakları odaklı deneyim günleri ve yetkinlik gelişim programları düzenlenecek. Bu çalışmalar vesilesiyle, ticari ilişkilerin güçlenmesi ve dijital dönüşümün sürdürülebilir bir şekilde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

'TECRÜBEMİZİ KÜRESEL PAYLAŞIMA AÇMAYI ÖNEMSİYORUZ'

Sanayinin dijital dönüşümü için çoklu paydaş ve küresel iş birliği anlayışıyla, sonuç odaklı projelere yoğunlaştıklarını vurgulayan MESS Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Efe Erdem, "Sanayide dijital dönüşüm için kültürel dönüşüme öncülük edecek projeler üretiyoruz. Bu alanda sahip olduğumuz birikimi ve tecrübemizi küresel paylaşıma açmayı çok önemsiyoruz. Bu bağlamda, güçlü bağlarımız olan Azerbaycan ile imzaladığımız iş birliği anlaşması vasıtasıyla Türkiye–Azerbaycan birlikteliğini dijital dönüşüm ve yetkinlik geliştirme odağında bir adım ileriye taşıyoruz. Ortaklığımız kapsamında yapacağımız projelere somut bir başlangıç adımı attık. İnanıyorum ki yapacağımız her çalışma yeni gelişim alanları için ortak çalışma hevesimiz ile daha da ileriye taşınacaktır" dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI ÇİZİLİYOR

Verilen bilgiye göre, MEXT’te, Singapur Ekonomik Kalkınma Ajansı (EDB) tarafından geliştirilen ve WEF tarafından tüm dünyaya tavsiye edilen Smart Industry Readiness Index (SIRI) iş birliği ile dijital dönüşümü başlatmak, ölçeklendirmek ve sürdürülebilir kılmak isteyen şirketlerin mevcut durumu tespit ediliyor.

Devamında, yol haritası çizilerek dijital dönüşümün sağlam bir zeminde hızlanması için uçtan uca destek sağlanıyor. Akabinde sahada yol haritasındaki somut projeleri fiilen hayata geçirmede de teknik danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Metal ve otomotiv sektörü ile başlayan SIRI deneyimleri çimento, tekstil, ilaç, hızlı tüketim sektörlerinin de eklenmesiyle genişliyor. Bugüne kadar yapılan 80’den fazla SIRI çalışmasına olan talebin katlanarak artması öngörülüyor.