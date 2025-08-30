Habertürk
        Haberler Sağlık "Mevsimsel saç dökülmesi normaldir ancak göz ardı edilmemeli" | Sağlık Haberleri

        "Mevsimsel saç dökülmesi normaldir ancak göz ardı edilmemeli"

        Sonbaharın gelişiyle birlikte birçok kişinin saçlarının daha fazla döküldüğünü söyleyen Dr. Erdoğan, sonbaharda saç dökülmesinin artmasının fizyolojik bir süreç olduğunu belirterek, önerilerde bulundu. Erdoğan, "Sonbaharda saç dökülmesinde belirgin bir artış gözlemlenmesi normaldir. Vücudumuz yazın maruz kaldığı güneş ışığı, deniz, havuz gibi çevresel faktörlerin etkisini sonbaharda tolere etmeye çalışır. Bu dönemde saçlar, dinlenme fazına geçer ve dökülmeler artabilir. Ancak dökülme 6-8 haftadan uzun sürüyorsa veya yoğunlaştıysa altında başka nedenler olabilir, göz ardı edilmemeli" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 16:46 Güncelleme: 30.08.2025 - 16:46
        Bu aralar saçınız dökülüyorsa dikkat!
        Sonbahar yaklaşırken mevsimsel olarak yaşanan saç dökülmelerine karşı uyarılarda bulunan Medikal Estetik Uzmanı Dr. Mehmet Erdoğan, “Mevsimsel dökülme genellikle geçici ve yaygındır. Saç telleri zayıflamaz, sadece sayısal olarak dökülme artar. Bireylerin dökülme sürecini birkaç hafta gözlemlemesi gerekiyor. Eğer dökülmeye saç tellerinde incelme, kafa derisinde açıklık veya genel saç hacminde azalma eşlik ediyorsa; hormonal dengesizlikler, vitamin-mineral eksiklikleri veya genetik faktörler gibi altta yatan nedenlerin araştırılması gerekiyor. Saçlarımızın döngüsü mevsimlere bağlı olarak değişebilir ama bu süreci profesyonel destekle sağlıklı şekilde yönetmek elimizde” dedi.

        SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI 5 SONBAHAR TAVSİYESİ

        Saç bakım rutininizi gözden geçirin: Saç tipinize uygun, sülfatsız ve besleyici şampuanlar tercih edin.

        Dengeli beslenin: Biotin, çinko, demir ve omega-3 yağ asitleri yönünden zengin besinleri tüketin.

        Saç derinizi ihmal etmeyin: Saç köklerini canlandıran masajlar ve nemlendirici tonikler kullanın.

        Stresten uzak durmaya çalışın: Yoğun stres, saç dökülmesini artırabilir.

        Profesyonel destek alın: Gerekirse PRP, mezoterapi veya saç analizi gibi klinik desteklerle dökülmeyi kontrol altına alın.

        Yazı Boyutu
