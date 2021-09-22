Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz doğum günü kutlaması

AA

Ankara'da bir araya gelen 4 arkadaş, kar amacı gütmeden, maddi durumu iyi olmayan ve sokakta yaşayanlara yemek sağlamak amacıyla bir hareket başlatarak, "Askıda Çorba" adlı lokantayı açtı.

Çorba ve yemek dağıtımının yanı sıra çeşitli yardım faaliyetleri yapan Askıda Çorba'nın gönüllüleri, Şanlıurfa'dan Sincan'ın Malıköy Mahallesi'ndeki soğan tarlalarında çalışmaya gelen tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz kutlama düzenledi.

Gönüllüler, daha önce doğum günleri hiç kutlanmayan bu çocuklara pasta kesip hediyeler dağıttı, onlarla oyun oynadı.

Askıda Çorba'nın kurucularından Lütfiye Emeni, AA muhabirine, güçleri yettiğince insanların tebessüm etmesine ve mutluluğuna vesile olmaya çalıştıklarını söyledi.

Muharrem ayı vesilesiyle tarlada çalışan işçilerle karşılaştıklarını ifade eden Emeni, "Geldik aşure ikramında bulunduk. Daha sonra buradaki birkaç çocukla konuştuğumuzda tatlıyı çok sevdiklerini söylediler. Hepimizin çocuğu var, her şeyden önemlisi hepimiz çocuk olduk. Pastadaki muma üfleme... O doğum günü heyecanını belki çoğumuz yaşamamıştır. 'Bunu her çocuk yaşamak ister.' diyerek doğum günü etkinliği aklımıza geldi." dedi.

Emeni, arkadaşlarıyla bir araya gelip buradaki çocuklar için bir şeyler yapmak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar Ankara'dan 'Evet iyi insanlar da var, merhamet de var. Bizi düşünen ağabeylerimiz, ablalarımız da var.' diye mutlu gitsinler istedik. Arkadaşlarımızla tekrar buraya gelip 'Pastamızı götürelim.' dedik. O gün hepimizin doğum günü olsun, çocukların da bizim de. O pasta kesilirken hepimiz dilek tuttuk. Geldik, balonlarımızla ortamımızı süsledik. 50'ye yakın çocukla ip atlayıp top oynadık, halaylar çektik. Herkes çocuk oldu, en büyük yaştaki de çocuk oldu. Çocukların yüreklerine merhamet tohumunu attık ve biliyoruz ki gün geldiği zaman tohum yeşerecek, gelecek nesillere de vesile olacak."

- "Esas yardımı burada kendimize etmiş bulunuyoruz"

Gönüllülerden rehber öğretmen Zülal Kavlak da "Burada da aslında biz birilerine iyi gelmek için geliyoruz ama aslında kendimiz iyileşip ayrılıyoruz. Bugün burada iyileştim. Birilerine iyi gelmek, yüzlerindeki tebessümü görmek, onları sevindirmek beni mutlu etti. Belki onlara yardım ettik ama esas yardımı burada kendimize etmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Askıda Çorba'nın aşçısı Cumhur Demir ise çocukların yüzlerindeki tebessümü gördükçe kendilerinin de mutlu olduğunu ifade etti.