Mevsimlik işçilerin çadırları sular altında kaldı - AKSARAY

.Şanlıurfa'dan yaklaşık 20 gün önce Yeşiltepe beldesine gelen mevsimlik işçilerin kurdukları çadırları, sağanak nedeniyle sular altında kaldı.Kent genelinde iki gündür etkili olan sağanak sonrasında çadırları zarar gören işçiler yardım talebinde bulundu.Mevsimlik işçilerden İmam Dorse, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarlalarda çalışmak üzere ailesiyle birlikte 20 gün önce Aksaray'a geldiğini söyledi.İki gündür kentte etkili olan sağanak nedeniyle çadırlarının sular altında kaldığını belirten Dorse, şunları kaydetti:"Çadırlarımızı su bastı. Çok mağdur durumdayız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çadırlarımızın her tarafı suyla doldu. Her gün yağıyor. Elimizden geldiği kadar küreklerle falan suları çıkartmaya çalışıyoruz. Ancak hala çok su var. Yaklaşık 350-400 kişi burada kalıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. İçecek suyumuz dahi kalmadı. Çok mağdur durumdayız."İşçilerden 58 yaşındaki Zekiye Pürüzlüdağ ise Şanlıurfa'dan 12 gün önce buraya geldiklerini ifade etti.Ailesiyle birlikte tarlalarda çalıştıklarını dile getiren Pürüzlüdağ, "Ayçiçeği ve pancar tarlalarında çalışıyoruz. Sanki denizin içinde yaşıyoruz. İki gündür çok yağmur yağıyor. Çadırlarımızın her yeri suyla doldu. Eşyalarımız da hep battı. Ne unumuz kaldı ne de giyecek elbisemiz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz." diye konuştu.
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