Merkeze bağlı Alay beldesinde mevsimlik işçi ailenin kaldığı çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından aynı aileden Zeynep (17), Elif (16), Pınar (13), Büşra (13), Fatma (9) ve Kübra Alguş (8) zehirlendi.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocukların durumunun iyi olduğu belirtildi.