Mevsimin büyüsünü beyaz perdeye taşıdılar: Sonbaharın renkleriyle dolu 15 film önerisi!

3. EASTWICK CADILARI (1987)

Cher, Susan Sarandon ve Michelle Pfeiffer’ın başrolde olduğu bu cadı hikayesi, komedi ve korkuyu ustaca birleştirir. Küçük bir kasabada geçen film, hem eğlenceli hem de görsel olarak etkileyici sonbahar sahneleri içerir.