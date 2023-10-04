Mevsime göre beslenme: Ekim ayında tüketebileceğiniz taze sebze, meyve ve besinler!
Sonbahar ayının gelmesiyle beraber zengin mineralleriyle yüksek sebze ve meyveler mutfaklarda yerini almaya başladı. Ayrıca balık sezonu da ekim ayıyla birlikte tezgahlarda yerini alıyor. Peki ekim ayında mevsiminde beslenmek için tüketilmesi gereken besinler hangisi? İşte detaylar.
- 1
PALAMUT
Omega-3 yağ asitlerini barındıran palamut kalp ve damar sağlığına iyi gelir.
- 2
ÜZÜM
Tam bir antioksidan deposudur. Hazımsızlığı giderir ve meme kanserine karşı koruyucudur.
- 3
ARMUT
Sinir sistemi ve bağırsak sağlığını dengeler. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
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- 4
HÜNNAP
Hünnap meyvesinin içerisinde lilmondan 20 kat daha fazla C vitamini bulunur.
- 5
NAR
Nar doğal bir kalp koruyucudur. Kalp krizi riskine karşı bolca antioksidan içerir.
- 6
ELMA
İçerisinde C,A,K,B6 ve E vitamini bulunur.
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- 7
MANDALİNA
Bağışıklık sistemini güçlendirir ve yeni hücrelerin oluşmasına yardım sağlar.
- 8
YER ELMASI
Yer elması kansızlığa iyi gelirken ve cildin daha parlak gözükmesine de yardımcı olur.
- 9
HAVUÇ
Kış aylarının sevilen sebzelerinden birisi olan havuç bünyesindeki A vitamini ve diğer vitaminler ile karaciğere iyi gelir.
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- 10
KARNABAHAR
C ve K vitamini açısından zengin olan karnabahar folik asit açısından da oldukça zengindir ve kan şekerini dengeler.
- 11
MANTAR
Mantarın en lezzetli hali sonbahar aylarıdır. Kolesterolü düşürür, metabolizmayı ve bağırsak sağlığını iyileştirir.
- 12
LAHANA
Ödem atma konusunda güçlü bir antioksidan olan lahana ekim ayının en sevilen sebzelerinden.
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- 13
PATLICAN
Kötü kolesterolü düşür ve iyi kolesterolü yükseltir. Kan basıncı düşürür, lif açısından oldukça yüksek bir besindir.
- 14
PIRASA
Pırasa bağışıklık sistemi için faydalı önemli sebzelerden birisi. İçeriğinde bulunan potasyum, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum birçok hastalığa iyi gelir.
- 15
LÜFER
Omega-3 yağ asitleri açısıdan yüksek olan lüfer kötü kolesterolü dengeler ve kan basıncını düşürür.
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