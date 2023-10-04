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        Haberler Sağlık Mevsime göre beslenme: Ekim ayında tüketebileceğiniz taze sebze, meyve ve besinler!

        Mevsime göre beslenme: Ekim ayında tüketebileceğiniz taze sebze, meyve ve besinler!

        Sonbahar ayının gelmesiyle beraber zengin mineralleriyle yüksek sebze ve meyveler mutfaklarda yerini almaya başladı. Ayrıca balık sezonu da ekim ayıyla birlikte tezgahlarda yerini alıyor. Peki ekim ayında mevsiminde beslenmek için tüketilmesi gereken besinler hangisi? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 14:19 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:19
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        • 1

          PALAMUT

          Omega-3 yağ asitlerini barındıran palamut kalp ve damar sağlığına iyi gelir.

        • 2

          ÜZÜM

          Tam bir antioksidan deposudur. Hazımsızlığı giderir ve meme kanserine karşı koruyucudur.

        • 3

          ARMUT

          Sinir sistemi ve bağırsak sağlığını dengeler. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

        • 4

          HÜNNAP

          Hünnap meyvesinin içerisinde lilmondan 20 kat daha fazla C vitamini bulunur.

        • 5

          NAR

          Nar doğal bir kalp koruyucudur. Kalp krizi riskine karşı bolca antioksidan içerir.

        • 6

          ELMA

          İçerisinde C,A,K,B6 ve E vitamini bulunur.

        • 7

          MANDALİNA

          Bağışıklık sistemini güçlendirir ve yeni hücrelerin oluşmasına yardım sağlar.

        • 8

          YER ELMASI

          Yer elması kansızlığa iyi gelirken ve cildin daha parlak gözükmesine de yardımcı olur.

        • 9

          HAVUÇ

          Kış aylarının sevilen sebzelerinden birisi olan havuç bünyesindeki A vitamini ve diğer vitaminler ile karaciğere iyi gelir.

        • 10

          KARNABAHAR

          C ve K vitamini açısından zengin olan karnabahar folik asit açısından da oldukça zengindir ve kan şekerini dengeler.

        • 11

          MANTAR

          Mantarın en lezzetli hali sonbahar aylarıdır. Kolesterolü düşürür, metabolizmayı ve bağırsak sağlığını iyileştirir.

        • 12

          LAHANA

          Ödem atma konusunda güçlü bir antioksidan olan lahana ekim ayının en sevilen sebzelerinden.

        • 13

          PATLICAN

          Kötü kolesterolü düşür ve iyi kolesterolü yükseltir. Kan basıncı düşürür, lif açısından oldukça yüksek bir besindir.

        • 14

          PIRASA

          Pırasa bağışıklık sistemi için faydalı önemli sebzelerden birisi. İçeriğinde bulunan potasyum, kalsiyum, fosfor, demir ve magnezyum birçok hastalığa iyi gelir.

        • 15

          LÜFER

          Omega-3 yağ asitleri açısıdan yüksek olan lüfer kötü kolesterolü dengeler ve kan basıncını düşürür.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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