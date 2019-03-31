İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Kumburgaz Mehmet Erçağ Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. 1055 nolu sandığın bulunduğu sınıfın önüne gelen Uysal sırasını bekledi. Bu sırada vatandaşlarla konuşan Uysal, sırası geldiğinde sandık görevlileriyle sohbet ederek, katılım hakkında bilgi aldı.



“GÜZEL BİR SEÇİM ATMOSFERİ VAR”



Oy verdikten sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayan Uysal, “Bu gün tüm vatandaşlarımız sandık başında. Demokrasinin güzelliği de bu. Tabi seçim öncesinde herkes projelerini ve vaatlerini vatandaşlara anlattı. Adayların projeleriyle ikna edebildikleri kadarıyla bu gün de seçmenler kendilerine oy verecek. Sandıktan ne çıkarsa ve vatandaşımız ne karar verirse herkes buna saygı duyacak. En büyük güç vatandaşın iradesidir. Ben hem adayım hem de vatandaş. Kendi vatandaşlık görevimi de yaparak oy kullandım. Burada gayet güzel bir seçim atmosferi var. Bütün adaylara teşekkür ediyorum. Seçimler, demokratik bir hava içerisinde, demokrasi şöleni deniliyor ya aynı o şekilde geçiyor. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



