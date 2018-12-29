Mevlüt Uysal, AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı mı olacak? sorusu bugün açıklanacak AK Parti İstanbul belediye başkan adayları öncesinde merak ediliyor. Mevlüt Uysal en son Başakşehir Belediye Başkanı iken Kadir Topbaş'ın istifası üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Belediye Meclisi'nde seçilmişti. İşte kulislerde AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adaylığı konuşulan Mevlüt Uysal'ın hayatından detaylar...

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

Başakşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan özgeçmişe göre Uysal, 1966 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

AK Parti'nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı olan Uysal, 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir’in birleşerek ilçe olması üzerine aday olduğu 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde belediye başkanı seçildi. 2014'teki yerel seçimlerde de bu başarısını yineleyen Uysal, Kadir Topbaş'ın istifasının ardından partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterildi.