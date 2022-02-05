Mevlüt Erdinç, Ümraniyespor'da

İHA

Spor Toto 1. Lig'de lider durumda bulunan Ümraniyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul temsilcisi, bu kapsamda son olarak Kocaelispor'da top koşturan Mevlüt Erdinç'i renklerine bağladı. Paris Saint-Germain, Rennes, Saint-Etienne, Fenerbahçe, Karagümrük, Başakşehir, Antalyaspor gibi takımlarda da görev alan 34 yaşındaki futbolcu, Ümraniyespor ile resmi sözleşmeyi imzaladı.