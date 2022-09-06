Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen olayda, asker uğurlama mevlit programına katılanlar ikram edilen tavuk, pilav ve ayrandan yedi.

İHA'nın haberine göre, ikram edilen yemekten yiyenler bir süre sonra rahatsızlandı. Zehirlenen 32 kişi Alaçam Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.