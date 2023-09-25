Mevlid Kandili'nde ne oldu? Yarın akşam yani Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece kutlanacak Mevlid Kandili öncesi bu sorunun cevabı araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili neden kutlanıyor? İşte merak edilen soruların cevabı...