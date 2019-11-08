Mevlid kandilinde hangi ibadetler yapılır?

08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mevlid kandili peygamber efendimizin dünyaya geldiği gündür. Ayrıca bu gece Rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Tüm dünyada müslümanlar bu geceyi Mevlid kandili olarak kutlar. O yüzden bu gece ibadet etmek oldukça önemlidir.
MEVLİD KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?
1. Kuran-ı Kerim Okumak
Bu mübarek gecede Kuran-ı Kerim okumak, dinlemek oldukça önemlidir. Kuran-ı Kerim Cenâb-ı Hakk'ın insanlığa son mesajıdır. Bunun çok iyi anlaşılması ve bağlılığı arttırmak için mutlaka Kuran-ı Kerim okunmalıdır.
2. Salavat Getirmek
Resûlullah Efendimiz'e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Böyle bir günde salavat getirmek bu sebepten dolayı oldukça önemlidir. Hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir.
Âyet-i kerimede buyrulur:
“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)
3. Namaz Kılmak
Mevlid günü namaz kılmak oldukça önemlidir. Özellikle cemaat ile kılmaya özen gösterilmelidir. Namaz borcu olanların kaza namazı kılması, olmayanların ise nafile namaz kılmaları bildirilmiştir.
4. Tövbe Etmek
Böyle mübarek bir günde günahlarımızdan, pişmanlıklarımızdan ve kusurlarımızdan uzaklaşmalı ve tövbe etmeliyiz. Bağışlanmak için ve kendi irademizi korumak için yaptığınız kötü şeylerden kurtulmak ve bir daha yapmamak için tövbe ederek uzaklaşabilirsiniz. Tövbe, günahlardan insanı en iyi arındırma yoludur.
“Hepiniz Allah’a tövbe edin, ey mü’minler! Belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz.” (Nur sûresi (24),31)
5. Oruç Tutmak
Dini kaynaklara göre kesin tutulması söylenmemektedir. Fakat kandil olduğu için ve böyle özel bir günde tüm ibadetleri yerine getirirken oruç tutmanında sevap olacağı bildiriliyor.
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