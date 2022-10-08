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Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri: 2022 Mevlid Kandili gecesi ile çekilecek tespihler, zikirler ve okunacak dualar neler?

2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

Rebiyülevvel ayının 12'nci gününün gelişiyle birlikte Mevlid Kandili tesbihleri ve zikirleri araştırmaları hız kazandı. Hazreti Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen bu özel günü ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar Mevlid Kandili tesbihleri ve zikirlerini çekecekler. İşte, 2022 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...

08.10.2022 - 01:32 | Güncelleme: ABONE OL

  • Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler, binlerce Müslüman tarafından araştırılıyor. Hz.Muhammed (S.A.V)'in doğum günün olarak kabul edilen Mevlit Kandili, 7 Ekim günü idrak ediliyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen bu özel günü ibadetle geçirmek isteyenler Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihlerini çekip Allah'a dua edecekler. İşte,  Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak dualar...

  • MEVLİD KANDİLİ GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

    Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

    Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.

  • EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİNİ ÖĞRENMEK İÇİ TIKLAYINIZ

    MEVLİD KANDİLİ NAMAZI İÇİN TIKLAYINIZ

    MEVLİD KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADET VE DUALAR İÇİN TIKLAYIN

  • MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

    Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah";

    "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";

    "Estağfirullah";

    "Sübhànallah";

    "Elhamdülillâh";

    "Allahu ekber";

    "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";

    "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

  • Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya da yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir. Hazreti Âdem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır.

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