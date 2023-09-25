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        Haberler Gündem MEVLİD KANDİLİ ZİKİRLERİ TESBİHLERİ | Diyanet Mevlit Kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

        Mevlid Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

        Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak ediliyor. Bu özel günü ibadetle geçirmek isteyenler Mevlid Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihleri araştırıyor. İşte 2023 Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 21:15 Güncelleme: 25.09.2023 - 21:15
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        • 1

          Mevlid Kandili duaları ve zikirleri Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Rebiyülevvel ayının 12.gecesine denk gelen Mevlid Kandili bu sene 26 Eylül Salı günü idrak edilecek. Ellerin semaya açılacağı, namazların kılınacağı ve duaların edileceği bu özel günde camiler dolacak. Bu mübarek geceyi ibadetle eda etmek isteyenler Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihlerini araştırıyor. İşte 2023 Diyanet ile Mevlit Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler...

        • 2

          MEVLİD KANDİLİ GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

          Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

          Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.

        • 3

          MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

          Mevlid Kandili'nde "Lâ ilâe illallah";

          "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";

          "Estağfirullah";

          "Sübhànallah";

          "Elhamdülillâh";

          "Allahu ekber";

          "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";

          "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

          Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya da yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir. Hazreti Âdem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır.

        • 4

          Hatm-i Enbiya şöyle yapılır:

          Önce Euzü Besmele ile bir "Fatiha suresi" ve üç "İhlas" okunur.

          Sevabı, başta Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) olmak üzere tüm peygamberlerin ayrıca evliyanın ve meşayih-ı kiramın, İslam büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.

          Sonra:

          1- 100 defa Salavat-ı Şerife Getirilir.

          "Allâhümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed."

          2- 500 defa Hazreti Adem'in (a.s) şu duası okunur:

          "Rabbena Zalemna enfüsena ve inlem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minelhasirin."

          3- 100 defa yine Salavat-ı Şerife getirilir.

          4- 500 defa Hazreti Eyyub (a.s)'ın şu duası okunur.

          "Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimin."

          5- 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.

          6- 500 defa Hazreti Yunus (a.s) şu duası okunur.

          "La İlahe illa ente Sübhaneke inni küntü minezzalimin."

          7- Tekrar 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.

          8- 500 defa "La havle ve la kuvete illa billâhil'aliyyil'azim."

          9- 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir.

        • 5

          Görüldüğü gibi, Hâtm-i Enbiya'da 500'er kere olmak üzere 4 dua okunmaktadır. Bu duaların 1. Hazreti Adem (a.s.)'in, 2. Hazreti Eyyüb (a.s.)'ın, 3. Hazreti Yunus (a.s.)'ın, 4. ise Peygamberimiz Resul-i Ekrem'in (s.a.v) duasıdır.

          Bu tertibi bitirince Cenab-ı Allah dua ve niyazda bulunulur.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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